Nunez aveva già aperto al Napoli questa potrebbe essere la settimana di Ndoye e Beukema Pedullà

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà dal proprio canale YouTube ha riferito alcuni aggiornamenti circa l'interessamento del Napoli per Darwin Nunez: «Darwin Nunez un nome che abbiamo dato in esclusiva nella notte tra il 7 e l'8 maggio. Me lo ricordo bene, perché all'epoca sembrava un'operazione impossibile. Ma in realtà, nel mercato, l'impossibile non esiste. Bisogna procedere passo dopo passo, senza fretta. Va ricordato che la notizia dell' apertura totale di Nunez al Napoli tramite i suoi agenti risale a dieci giorni fa, quindi non è una novità delle ultime ore. Questa, invece, potrebbe essere una settimana importante per le trattative legate a Ndoye e Beukema.