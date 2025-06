Nunez al Napoli l’ultima ora di Romano | Apertura totale del giocatore! Qual è l’ostacolo più grande

Svolta decisiva nel mercato del Napoli: Darwin Nunez, con apertura totale, ha dato il via libera al trasferimento. La trattativa si fa più concreta, anche se alcuni ostacoli restano da superare. Il weekend appena concluso sembra aver modificato in modo positivo gli scenari, portando il club azzurro un passo più vicino a rinforzare l’attacco. Ora, tutto dipende dai dettagli finali, ma l’orizzonte si apre a nuove possibilità per il futuro del Napoli.

