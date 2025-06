Nozze di Bezos cambio di programma | la festa trasloca all' Arsenale

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez prendono una svolta sorprendente: la celebrazione si sposta all’Arsenale, con un’organizzazione ancora più rigorosa del previsto. Dopo settimane di indiscrezioni e svelamenti, il matrimonio si trasforma in un evento blindato, dimostrando che anche i miliardari devono adattarsi alle sfide della privacy e della sicurezza. Ecco cosa c’è da sapere su questa cerimonia che promette di essere epocale.

Sarà un matrimonio più blindato di quanto originariamente previsto, quello di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, come era d'altronde prevedibile dopo che i contestatori del miliardiario statunitense avevano svelato di conoscere i piani delle nozze (per mesi si era parlato di una festa dal 24 al 26. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Nozze di Bezos, cambio di programma: la festa trasloca all'Arsenale

