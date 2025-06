Nozze di Bezos a Venezia scatta l' allarme sicurezza

L’attesissimo matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sta scatenando non solo emozioni, ma anche preoccupazioni per la sicurezza. Tre giorni di celebrazioni sontuose dal 26 al 28 giugno, con un budget stellare tra 10 e 30 milioni di dollari, attirano l’attenzione mondiale. La splendida città lagunare si prepara ad accogliere uno degli eventi più esclusivi dell’anno, ma i costi elevati e gli allarmi di sicurezza mettono in discussione la gestione di questa grande festa.

Sarà il matrimonio più ricco dell’anno - se non del decennio - quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tre giorni di festeggiamenti a Venezia per il patròn di Amazon e la giornalista pilota - dal 26 al 28 giugno - per un budget che oscilla tra i 10 e i 30 milioni di dollari. Solo per la sposa sono previsti ben 27 cambi d'abito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nozze di Bezos, a Venezia scatta l'allarme sicurezza

La Laguna come Disneyland. Le nozze di Bezos agitano Venezia - ma sono preoccupati per l’impatto che questa unione potrebbe avere sulla città, tra turisti e ambiente.

Bezos, maxi lenzuolo di Greenpeace in Piazza San Marco: «Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi anche pagare più tasse» - «Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi anche pagare più tasse». Da msn.com

Bezos matrimonio, scatta l’allarme sicurezza a Venezia: festa spostata in Arsenale, cosa è successo. Oggi la riunione in prefettura - Da un lato i preoccupanti segnali internazionali con i venti di guerra che coinvolgono gli Stati Uniti, dall’altro il fronte delle proteste del fronte veneziano “No Bezos”: ... Scrive ilmattino.it