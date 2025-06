Novara l' università lancia il concorso fotografico Le età della vita fotogrammi del nostro tempo

Scopri il fascino delle diverse fasi della vita attraverso l’obiettivo: l’Università del Piemonte Orientale invita appassionati e professionisti a partecipare alla prima edizione del concorso fotografico “Le età della vita, fotogrammi del nostro tempo”. Un’opportunità unica per condividere immagini che catturano i momenti più significativi del nostro percorso esistenziale, contribuendo alla ricerca scientifica e alla memoria collettiva. Mostra il mondo con i tuoi occhi e...

L’Università del Piemonte Orientale lancia la prima edizione del concorso fotografico “Le età della vita, fotogrammi del nostro tempo”. Il concorso è organizzato in collaborazione con la Upo Biobank nell’ambito del Novara Cohort Study, la ricerca scientifica promossa dall’Ateneo e finanziata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, l'università lancia il concorso fotografico “Le età della vita, fotogrammi del nostro tempo”

