Notturna per duemila.

L'edizione numero 85 della Cetilar Notturna di San Giovanni si conferma un appuntamento imperdibile, un grande successo sportivo e di "colore". L'edizione numero 85 della seconda manifestazione podistica più antica d'Italia ha riunito duemila partecipanti tra competitiva (9,9 chilometri nello spettacolo della Firenze by night) e ludico-motorie (9,9 e 4 km) per la soddisfazione degli organizzatori della Maratona di Firenze con il patrocinio del Comune. La corsa, nata nel 1938 per celebrare il santo patrono della città, ha riunito i podisti in piazza San Giovanni, sotto la maestosità del duomo e del campanile di Giotto: a tagliare per primo il traguardo è stato il keniano Jakob Kipkorir Kosgei (Orecchiella Garfagnana) in 29'49".