Notte rosa pienone agli eventi | Nel 2026 la rifaremo a giugno

La marea rosa ha travolto la Riviera. I problemi di ordine pubblico non sono mancati (servizi a pagina 7), ma i tanti eventi della Notte rosa hanno fatto il pieno di pubblico. Sabato 30mila persone in piazzale Fellini a Rimini al concerto di Rds: sul palco Fedez e Clara, Elodie, Gaia, Tananai e altri. A Riccione tanti di giorno si sono divertiti e allenati con Michelle Hunziker, tra cui Graziella: 94 anni e non sentirli. Alla sera lo spettacolo di danza diretto da Kledi Kadiu, che ieri all'alba si è esibito in spiaggia nel Bolero, seguito dal concerto di Syria. E poi tanti altri eventi in Riviera.