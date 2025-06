Notte Rosa la protesta del comitato Rimini Sud | Tratto ciclabile del parco del mare pericoloso

Notte Rosa, il Comitato Rimini Sud denuncia un tratto ciclabile del Parco del Mare pericoloso e impraticabile. La folla di visitatori ha invaso la pista, rendendola invisibile e aumentando i rischi di incidenti. La sicurezza dei ciclisti e degli utenti è a rischio: è urgente intervenire per ripristinare un percorso sicuro e accessibile. La città deve ascoltare le preoccupazioni e agire subito per garantire un’esperienza serena e sicura a tutti.

Il comitato Rimini Sud segnala le gravi criticità emerse durante la Notte Rosa lungo il tratto ciclabile del Parco del Mare, definito in molti punti impraticabile e pericoloso. "Durante l'evento, una folla indistinta ha invaso la pista ciclabile, resa di fatto invisibile dalla mancanza di.

