Notte Rosa il bilancio dei carabinieri | sequestrati un pugnale e tre coltelli Saltano 4 patenti per l' alcol e due per la droga

Durante la celebre Notte Rosa, i Carabinieri della provincia di Rimini hanno rafforzato le verifiche per assicurare un ambiente sicuro e senza rischi. Sono stati sequestrati un pugnale e tre coltelli, e sono state ritirate quattro patenti per guida in stato di ebbrezza e due per uso di droga. Un impegno costante per proteggere turisti e cittadini, dimostrando che la sicurezza resta la prioritĂ assoluta in questo spettacolare evento estivo.

I Carabinieri della provincia di Rimini hanno intensificato i controlli sul territorio in occasione delle serate dell'evento "Notte Rosa", al fine di garantire sicurezza e prevenzione lungo tutto il litorale riminese e riccionese, fortemente affollato da turisti e giovani.

