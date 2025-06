Notte insonne a Kiev 352 droni e 16 missili russi sulla capitale Zelensky a Londra | Più pressione su Mosca

In una notte di terrore a Kiev, 352 droni e 16 missili russi hanno devastato la capitale, lasciando dietro di sé distruzione e lutto. Mentre nel mondo si apre un nuovo fronte in Medio Oriente e Putin si propone come mediatore, l’offensiva ucraina si intensifica, mettendo in evidenza la complessità di un conflitto globale ancora aperto. La tensione cresce, e il rischio di escalation rimane alto. La domanda è: quanto durerà questa spirale di violenza?

Roma, 23 giugno 2025 – Mentre gli occhi del mondo sono concentrati sul nuovo fronte di guerra in Medio Oriente e Putin si propone come mediatore tra Israele e Iran, il Cremlino continua senza sosta l’offensiva sull’Ucraina. Nella notte “la Russia ha lanciato 352 droni e 16 missili contro Kiev. I nuovi attacchi hanno causato almeno sette morti nella capitale e nella regione”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando che "l'esercito russo ha lanciato un attacco assolutamente cinico, usando missili russo-iraniani, contro le infrastrutture civili a Kiev e in altre città e località ucraine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Notte insonne a Kiev, 352 droni e 16 missili russi sulla capitale. Zelensky a Londra: “Più pressione su Mosca”

