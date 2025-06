Notte Bianca da incubo a Pontedera per la sicurezza fra risse e armi

Una notte da incubo ha scosso Pontedera durante la Notte Bianca, tra risse, armi e caos. Scene di violenza inaudita hanno messo in allarme cittadini e autorità, trasformando il centro in un campo di battaglia. Matteo Bagnoli, capogruppo in Consiglio, punta il dito sull’ordine pubblico: è il momento di agire per restituire sicurezza e tranquillità alla città. La speranza è che questa notte serva come campanello d’allarme per un cambiamento necessario.

