Notte bianca bilancio in nero Risse e danni tra arresti e denunce Bande con machete e coltelli

La Notte Bianca di Pontedera 2025 si tinge di luci e ombre, tra applausi per l'organizzazione e inquietanti episodi di violenza che hanno segnato la serata. Mentre le autoritĂ elogiano il coordinamento tra enti e volontĂ di promuovere cultura, i bilanci di danni, risse e denunce rischiano di oscurare il successo. Una notte che ci invita a riflettere su come rendere eventi pubblici piĂą sicuri e coinvolgenti, senza compromessi sulla pace.

Pontedera, 23 giugno 2025 – Nel bilancio della Notte Bianca di Pontedera, edizione 2025, che si è svolta sabato sera le ombre superano le luci. Se l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria elogiano il lavoro di squadra portato avanti sull’altro piatto della bilancia, pesano le risse scoppiate a tarda notte e la conta dei danni. La mappa delle violenze racconta di un’aggressione a un uomo della sicurezza privata sul Piazzone (che ha portato a una denuncia e tre arresti), una rissa sul viale Italia, altre due tra le traverse del corso verso l’argine dell’Era e un parabrezza di un’auto sfondato in via san Faustino le cui immagini hanno fatto il giro dei social. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte bianca, bilancio in nero. Risse e danni tra arresti e denunce. “Bande con machete e coltelli”

