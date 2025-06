Note in riva all’Arno prima dei Fochi | Firenze celebra il suo Santo con il sax

Fino al momento clou dei fuochi d’artificio, Firenze si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dove musica, tradizione e spettacolo si incontrano in un’armonia unica. Martedì 24 giugno, il CLEM Saxophone Quartet del Conservatorio “Luigi Cherubini” incanterà gli spettatori sul Lungarno della Zecca alle 21.00, dando il via alle celebrazioni di San Giovanni. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate fiorentina all’insegna di arte e fede.

Musica dal vivo, tradizione e fuochi d'artificio: è questo il mix vincente della serata di martedì 24 giugno, che vedrà il CLEM Saxophone Quartet del Conservatorio "Luigi Cherubini" esibirsi alle ore 21.00 sul Lungarno della Zecca, nel cuore delle celebrazioni dedicate a San Giovanni, patrono di Firenze. Il concerto, promosso dalla Società di San Giovanni Battista, accompagnerà il pubblico verso il momento più atteso dell'estate fiorentina: lo spettacolo pirotecnico dal Piazzale Michelangelo, in programma alle ore 22.00. Il quartetto, nato nel 2021 tra le aule del Conservatorio fiorentino sotto la guida del maestro Roberto Frati, è composto da Marco Niccolini (sax soprano), Lautaro Augustin Pulice (sax contralto), Cosimo Avigliano (sax tenore) ed Elena Spampani (sax baritono).

