Note in Pineta – Intimamente la voce del cinema | evento a Silvi

Silvi Marina si trasforma in un palcoscenico di emozioni con la prima edizione di “Note in Pineta” – Intimamente, la voce del cinema. Questo evento unico, in programma domenica 13 luglio alle 21, nella suggestiva cornice della Pineta del Pescatore, promette di coinvolgere il pubblico attraverso musiche e scene che celebrano l’arte cinematografica. Preparati a vivere una serata indimenticabile tra musica, immagini e atmosfere magiche.

