Noschese lascia la Comacchiese Bomber Trombetta sceglie Piacenza

L’estate del calcio emiliano si infiamma con le novità di mercato: Michele Trombetta lascia Comacchio e si unisce al Piacenza, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Serie D. La sua scelta arriva dopo un’estate di attese e riflessioni, e rappresenta un'importante occasione per rilanciarsi. Ma in questa sessione di trasferimenti, non sono solo le stelle a cambiare casacca: Anche Mesola potrebbe salutare Mantovani, aprendo nuovi scenari nel panorama locale.

Michele Trombetta era nel mirino di Sant’Agostino e Mesola dopo la positiva stagione al Forlì in serie D, il bomber aveva preso tempo. E con giusta ragione, perché alla fine è arrivata la proposta importante, l’ha comunicata il suo procuratore al Forlì: andrà al Piacenza in serie D, che cercava una punta centrale prestante e efficace in zona gol per rilanciarsi dopo un anno anonimo. A Mesola potrebbe salutare la compagnia l’attaccante Mantovani, che interessa alla Portuense ma ancor di più allo Junior Finale, formazione modenese ambiziosa che sta facendo la spesa nel Ferrarese, vedi l’arrivo dell’ex allenatore del Copparo Sergio Cestari e del portiere della Centese Alberghini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Noschese lascia la Comacchiese. Bomber Trombetta sceglie Piacenza

In questa notizia si parla di: bomber - trombetta - piacenza - noschese

Classifica marcatori Premier League 2024/2025: i bomber del campionato inglese - Con l'inizio della Premier League 2024/2025, l'emozionante sfida per il titolo di capocannoniere è tornata a infiammare i tifosi.

Noschese lascia la Comacchiese. Bomber Trombetta sceglie Piacenza.

Noschese lascia la Comacchiese. Bomber Trombetta sceglie Piacenza - A Mesola potrebbe salutare la compagnia l’attaccante Mantovani, che interessa alla Portuense ma ancor di più allo Junior Finale, formazione modenese ambiziosa che sta facendo la spesa nel Ferrarese, ... Riporta msn.com

Il Forlì senza Trombetta fa visita ad un pericolante Piacenza. "Manteniamo alta la concentrazione" - I biancorossi dovranno rinunciare infatti a Trombetta per tre turni dopo l'espulsione rimediata sette giorni fa oltre ad una serie di giocatori entrati ... forlitoday.it scrive