Noos 2005 L’avventura della conoscenza di Alberto Angela | temi ospiti ed anticipazioni della puntata di lunedì 23 giugno

Se siete appassionati di scienza, scoperte e grandi avventure intellettuali, non perdete la nuova stagione di “Noos – L’avventura della conoscenza”. Condotta dal sempre affascinante Alberto Angela, questa serie vi porterà tra i misteri del passato e le frontiere del futuro. Pronti a scoprire gli ospiti esclusivi e i temi affascinanti di questa puntata di lunedì 23 giugno 2025? Rimanete con noi per un viaggio straordinario nel sapere!

Tutto pronto per la partenza di una nuova edizione di “Noos – L’avventura della conoscenza “, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza presentata da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Scopriamo tutti i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 23 giugno 2025. Noos 2025 – L’avventura della conoscenza, ospiti e temi di stasera lunedì 23 giugno. Stasera, lunedì 23 giugno 2025, dalle ore 21.25, appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di “ Noos, l’avventura della conoscenza “, il programma di divulgazione scientifica presentato da Alberto Angela in prima serata su Rai1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it