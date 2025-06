Nonnina detective sventa la truffa. Asseconda i ladri e chiama il 112.

Nella splendida cornice della Spezia, una nonnina detective ha dimostrato che l’esperienza e il sangue freddo sono le armi più potenti contro le truffe. Assecondando i ladri con astuzia e chiamando il 112 al momento giusto, ha impedito un tentativo di raggiro, contribuendo alla cattura di due malintenzionati. Un gesto coraggioso che ha portato gioia e sicurezza, rafforzando la fiducia nella comunità e ricordandoci l’importanza di essere sempre vigili.

La Spezia, 23 giugno 2025 – La nonnina è stata astuta e soprattutto non si è fatta prendere dal panico. Grazie al suo tempismo e ai consigli ricevuti qualche tempo fa in un incontro con le forze dell’ordine non soltanto ha sventato il raggiro ai suoi danni ma ha consentito ai carabinieri di denunciare due persone per tentata truffa. Un episodio che è finito con un sospiro di sollievo e una festa in concomitanza con la ricorrenza di San Giovanni Battista alla quale hanno partecipato tutti i 22 abitanti del borgo di Codivara. La signora Ilva, 85 anni, è una delle abitati che qualche giorno fa si è trasformata in “detective“ collaborando con i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it