‘Non Succederà Più’ Alfonso D’Apice svela | Federica ha esagerato con Chiara storia più matura

Sabato 21 giugno 2025 è andata in onda l'intervista radiofonica di Alfonso D'Apice, ex concorrente del Grande Fratello. Alfonso D'Apice al GF (Screen Mediaset Infinity) L'ex gieffino è tornato a parlare dell'ex fidanzata Federica Petagna, queste le sue parole: "Non sento più Federica, lei ha la sua vita io la mia, assolutamente non è vero che io ho mai contattato Federica dopo il Grande Fratello.