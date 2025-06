Non solo Lorenzo Finn Chi sono Filippo Turconi e Matteo Scalco i gioielli Bardiani sulle orme di Pellizzari

Non solo Lorenzo Finn: il Giro Next Gen ha svelato un vero tesoro di talenti italiani, tra cui Filippo Turconi e Matteo Scalco, giovani gioielli della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè. Questi promettenti corridori stanno scrivendo pagine entusiasmanti, con vittorie e piazzamenti di rilievo. La loro fresca energia sprigiona un entusiasmo contagioso per il futuro del ciclismo italiano. Ma chi sono davvero, e quali traguardi li attendono? Scopriamolo insieme.

Lorenzo Finn ma non solo: il Giro Next Gen ha regalato all’Italia alcuni corridori di ottime speranze per il futuro. Può gioire sicuramente la VF Group – Bardiani CSF – Faizanè che ha piazzato addirittura due corridori nella top-10. Fa sognare Filippo Turconi: classe 2005, il diciannovenne ha vinto già quest’anno il Trofeo Piva e nella Corsa Rosa si è messo in mostra alla grande con il secondo posto di tappa a Gavi e, soprattutto, la quinta posizione in classifica generale (oltre alla Maglia Tricolore di migliore italiano). Già l’anno prossimo potremmo vederlo protagonista da professionista. Sempre in casa Bardiani da segnalare le performance di Matteo Scalco: 2004, un anno più grande del compagno di squadra, ha trovato due top-10 di tappa, è stato spesso protagonista ed ha chiuso al nono posto in graduatoria, pur supportando spesso e volentieri Turconi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Non solo Lorenzo Finn. Chi sono Filippo Turconi e Matteo Scalco, i gioielli Bardiani sulle orme di Pellizzari

