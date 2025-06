Non solo Campania | prezzo del petrolio in salita timori per la chiusura dello Stretto di Hormuz

In un panorama globale in fermento, i mercati energetici sono sotto pressione: il prezzo del petrolio sale alle stelle, mentre crescono i timori di una crisi nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, Donald Trump annuncia danni irreparabili ai siti nucleari iraniani e apre a un possibile cambio di regime a Teheran. L'incertezza si fa strada, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse delle grandi potenze internazionali.

Tempo di lettura: 5 minuti TRUMP: ‘ANNIENTATI SITI NUCLEARI IN IRAN, FATTO CENTRO’ APRE AL CAMBIO DI REGIME DI TEHERAN, ‘MAKE IRAN GREAT AGAIN’ Donald Trump, su Truth, sottolinea che “tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali” e che “i danni maggiori si sono verificati ben al di sotto del livello del suolo. Centro!”. Il presidente Usa ha anche rinviato la partenza per il vertice Nato di Amsterdam, probabilmente per la situazione in Iran. Dovrebbe partire martedì. E il giorno dopo l’attacco sui siti nucleari iraniani, Trump apre per la prima volta al cambio di regime a Teheran. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Campania: prezzo del petrolio in salita, timori per la chiusura dello Stretto di Hormuz

In questa notizia si parla di: campania - prezzo - petrolio - salita

Prezzo petrolio poco mosso, Wti scambiato a 61,63 dollari - Questa mattina, il mercato del petrolio mostra un andamento stabile, con il WTI, con consegna a giugno, fissato a 61,63 dollari al barile (+0,02%).

Prezzi del petrolio in salita del 4% in Asia; Prezzo petrolio in salita dopo l'attacco di Israele all'Iran; Riduzione delle emissioni di gas serra e consumi di energia, la Campania è la regione più parsimoniosa d'Italia.

Prezzi del petrolio in salita del 4% in Asia - Sono salite di oltre il 4% le quotazioni del greggio sui mercati asiatici, con gli investitori che guardano ad un ulteriore inasprimento del conflitto in Medio Oriente, e la possibile chiusura dello S ... Secondo msn.com

Petrolio, prezzi ancora in salita. Occhi su Opec+ - I prezzi del petrolio continuano la salita intrapresa la vigilia rimbalzando dalle forti perdite registrate nella scorsa ottava. Si legge su ilmessaggero.it