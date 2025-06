Non so proprio non so | tre artisti esplorano l’arte del dubbio nel centro storico

Non so, proprio non so: tre artisti si sfidano a esplorare l’arte del dubbio in una mostra che promette di stimolare la riflessione e accendere nuove prospettive. Dal 28 giugno alle 19.30, la galleria Orizzonti Arte Contemporanea di Ostuni si trasforma in un palcoscenico di interrogativi, ambiguo e affascinante. Un progetto espositivo che invita il pubblico a confrontarsi con l’incertezza, rendendo il centro storico un crocevia di emozioni e pensieri.

OSTUNI - "Non so, proprio non so" è il titolo provocatorio della nuova mostra che aprirà i battenti il 28 giugno, alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della galleria Orizzonti Arte Contemporanea situata nella piazzetta Cattedrale nel centro storico di Ostuni. Un progetto espositivo che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Non so, proprio non so”: tre artisti esplorano l’arte del dubbio nel centro storico

