Non si potranno più depositare in tribunale le chat segrete del coniuge

Hai mai pensato alle conseguenze di leggere o copiare le chat private del tuo coniuge? La Corte di Cassazione ha chiarito che tali comportamenti costituiscono un’intrusione nella privacy, non ammissibile in sede legale. La tutela della riservatezza è un diritto fondamentale e, in ambito giudiziario, le chat segrete non saranno più depositabili in tribunale. Un richiamo importante a rispettare i confini personali in ogni situazione.

Q uante volte avete letto e addirittura copiato le chat su WhatsApp del vostro coniuge? Attenzione, c’è una sentenza della Corte di Cassazione che stigmatizza questi comportamenti e ricorda che si tratta di un’intrusione nella privacy delle persone. Tradimento: 10 passi per superarlo X Leggi anche › Mentre Meta AI debutta su WhatsApp e Instagram, il Senato approva il ddl sull’intelligenza artificiale Una grave violazione di legge che può farvi rischiare fino a cinque anni di carcere, o anche di più in particolari circostanze perché fa scattare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non si potranno più depositare in tribunale le chat segrete del coniuge

Spiare le chat di WhatsApp è reato: la Cassazione ferma l'uso illecito dei dati privati anche in caso di separazione.

