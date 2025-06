Non si ferma all' alt della polizia e scappa in scooter | la fuga dura però pochi metri

Una corsa adrenalinica tra le vie di Milano: un giovane, invece di fermarsi all'alt della polizia, sceglie la fuga in scooter, zigzagando tra i quartieri fino a che l'epilogo non avviene davanti all’ospedale Sacco. Un episodio che ha suscitato scalpore e curiosità tra i cittadini, sottolineando ancora una volta quanto la strada possa riservare situazioni imprevedibili e pericolose. La vicenda si è conclusa con l’arresto del sospetto, ma lascia aperte molte domande sulla sicurezza urbana.

Davanti all'alt della polizia, ha dato gas allo scooter sul quale viaggiava. Una breve corsa a zig zag, finita appena un centinaio di metri più in là, davanti all'ospedale Sacco. Tra l'altro dopo aver urtato il paraurti della polizia. È stato arrestato domenica pomeriggio, attorno alle 18, in via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Non si ferma all'alt della polizia e scappa in scooter: la fuga dura però pochi metri

