Non sapevo di essere incinta e ho assunto dei medicinali | ho danneggiato il feto?

Capisco il panico e l’ansia che questa situazione può provocare. Scoprirsi incinta e aver assunto farmaci senza saperlo è un’esperienza stressante, ma è fondamentale mantenere la calma e agire con attenzione. La buona notizia è che molte donne affrontano situazioni simili e, con il supporto giusto, si può fare molto per tutelare la salute del bambino. Ecco cosa fare subito per il bene del tuo piccolo e per la tua serenità.

Salve, ho 30 anni e, benché non fosse una cosa programmata, sono incinta di 6 settimane. È la prima gravidanza. Sono una sportiva, seguo un’alimentazione correttissima e sono campionessa di bodybuilding leggero. Purtroppo ammetto di aver fatto uso di qualche medicinale (gh), ma non sapevo di essere incinta. Questi medicinali potrebbero aver danneggiato l’embrione? C’è rischio di malformazioni? Sono disperata. Cosa mi consiglia di fare? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Non sapevo di essere incinta e ho assunto dei medicinali: ho danneggiato il feto?”

In questa notizia si parla di: incinta - sapevo - essere - medicinali

“Non sapevo di essere incinta e ho assunto dei medicinali: ho danneggiato il feto?” - Capire cosa fare in una situazione così delicata può essere spaventoso, ma non sei sola. La buona notizia è che, con un pronto intervento medico e un monitoraggio accurato, si possono affrontare le incognite e tutelare al meglio il benessere del tuo bambino.

Adriana Smith non c’è più. Il suo cuore batte ancora grazie a un macchinario, ma la sua mente si è spenta mesi fa, per sempre. È stata tenuta in vita per una legge statale che vieta l’aborto dopo le sei settimane di gravidanza: incinta di 12 settimane, non potev Vai su Facebook

Partorire senza sapere di essere incinta: quando e perché la gravidanza può essere inconsapevole; Lucca, donna non sa di essere incinta e partorisce in casa; Roma, getta il neonato (vivo) nel water: trovato morto in un tombino. La donna arrestata: «Non sapevo di aver.

Partorisce in casa, ma non sapeva di essere incinta - Valentina Mecchi e il compagno Giacomo Paoli avrebbero scoperto di essere diventati genitori solo nel momento ... Come scrive nostrofiglio.it

Non sapeva di essere incinta, invece ha partorito: “Pensavamo fosse un’allergia al glutine” - Rientro verso le 7 – dice ancora – Valentina prende questa medicina, ma non succede niente. Si legge su msn.com