Non risponde al telefono | lo trovano morto in casa

Non rispondeva al telefono, così gli amici hanno deciso di intervenire. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento di Sassofeltrio, la tragica scoperta. La vittima, un uomo di 53 anni, viveva da solo ed era gravemente disabile. La sua scomparsa improvvisa ha scosso tutta la comunità, lasciando senza parole chi si chiedono cosa possa aver causato una simile tragedia.

L'hanno trovato morto in casa. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta, allertati dagli amici dell'uomo, per lui non c'era più niente da fare. La tragedia è avvenuta ieri a Sassofeltrio. La vittima è un uomo di 53 anni, gravemente disabile, che viveva solo. A dare l'allarme alcuni amici: dovevano passare a prenderlo a casa, per portarlo fuori a pranzo, ma lui non rispondeva al telefono. Dopo aver tentato più volte di contattarlo, inutilimente, hanno temuto il peggio e dato l'allarme. I loro sospetti erano fondati. Intorno alle 12,45 i vigili del fuoco e il 118 sono arrivati a casa del 53enne.

