Non è stato un agguato Omicidio Giulia Tramontano la nuova verità shock su Impagnatiello

Il caso di Alessandro Impagnatiello e il tragico omicidio di Giulia Tramontano continua a scuotere l’Italia. Mentre si avvicina la decisione della Corte d’Appello di Milano, il dibattito su questa orribile vicenda si intensifica, alimentando emozioni e riflessioni. La sentenza del prossimo 25 giugno potrebbe cambiare le sorti di una delle vicende giudiziarie più sconvolgenti degli ultimi tempi, lasciando tutti in attesa di una verità ancora tutta da definire.

Il prossimo 25 giugno, la Corte d’Appello di Milano si pronuncerà sul caso di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, sua compagna incinta al settimo mese, e del loro bambino mai nato, Thiago. La difesa di Impagnatiello ha presentato ricorso, chiedendo alla corte di riformare la sentenza del 25 novembre 2024, sostenendo che l’omicidio non sia stato premeditato, ma piuttosto il risultato di un “susseguirsi di errori” commessi da un uomo incapace di affrontare la propria “personalità narcisistica”. La tesi della difesa. L’avvocata di Impagnatiello, Giulia Geradini, punta a far cadere le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, e a far riconoscere le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non è stato un agguato”. Omicidio Giulia Tramontano, la nuova verità shock su Impagnatiello

In questa notizia si parla di: impagnatiello - omicidio - giulia - tramontano

Omicidio Tramontano, la sorella: "L'ultima pizza a marzo con Impagnatiello e Giulia, già lì..." - Il caso dell'omicidio Tramontano ha scosso la comunità, con la sorella Chiara che rivela un retroscena inedito su quella tragica serata.

Giulia Tramontano uccisa, la difesa: «Impagnatiello non è crudele, voleva solo uccidere il feto» Vai su Facebook

Impagnatiello, la difesa contesta l’ergastolo: “Non ci fu premeditazione né crudeltà”; Femminicidio Tramontano, “Impagnatiello non è crudele voleva solo uccidere il feto”: la difesa…; «Impagnatiello voleva interrompere la gravidanza, non uccidere Giulia»: i legali dell'ex barman e il tentativo di far cadere le aggravanti.

Difesa Impagnatiello, 'l'omicidio non fu premeditato né crudele' - L'omicidio di Giulia Tramontano non è stato "pianificato" e Alessandro Impagnatiello non ha agito con "crudeltà". Riporta ansa.it

Femminicidio Tramontano, “Impagnatiello non è crudele voleva solo uccidere il feto”: la difesa chiede di riformare la sentenza - Alessandro Impagnatiello, il 32enne condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo, Thiago, che aspettavano insieme, “ non è crudele “, ma una persona “ travolta dal suo imme ... Secondo ilfattoquotidiano.it