Non è ancora ufficiale Lo ha dichiarato in un' intervista

A 60 anni, Stéphanie di Monaco ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua vita pubblica, annunciando il suo ritiro ufficiale dagli incarichi istituzionali. Con questa scelta, la principessa apre le porte a una fase più intima e riservata, lasciando alle spalle i riflettori per dedicarsi a nuovi progetti personali. Un addio che segna un momento di cambiamento e riflessione nel cuore della famiglia Grimaldi, dimostrando che anche i royals sanno reinventarsi.

A dieu! A 60 anni, Stéphanie di Monaco ha deciso di dire addio alla vita pubblica e lasciare, quindi, il suo ruolo istituzionale all'interno di Casa Grimaldi. La ragione? Ha raggiunto l'età della pensione. Con un'intervista a Point de Vue, lo scorso 17 giugno, Stéphanie di Monaco ha annunciato il suo ritiro ufficiale da tutti gli incarichi pubblici. E il desiderio di fare spazio a una nuova fase, più privata, lontana dai riflettori, ha sottolineato. «È ora di andare in pensione. Me lo merito» ha dichiarato. Royal e ribelle, soprattutto anticonformista. Anche nell'addio che, comunque, non ha avuto ancora conferma ufficiale.

