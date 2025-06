Non dimenticherò Amadeus ricorda la pacchista di 29 anni malata di cancro

Harley Zuriatti morta a 29 anni di tumore, Amadeus ricorda l'ex pacchista di Affari Tuoi: ¬ęUn abbraccio che non dimenticher√≤¬Ľ - La tragica perdita di Harley Zuriatti, a soli 29 anni, ha scosso il cuore di molti, tra cui Amadeus, che ricorda con affetto l'ex concorrente di Affari Tuoi.

