Non ci serve una scuola nuova Ci serve uno sguardo nuovo

Non ci serve una scuola nuova, ci serve uno sguardo nuovo. In un'epoca di riforme e innovazione digitale, è facile credere che il miglioramento passi solo attraverso ambienti più belli o tecnologie più avanzate. Tuttavia, la vera sfida è rivolgere lo sguardo oltre, verso un cambiamento di paradigma che investa nel cuore dell’apprendimento. Perché la qualità educativa nasce dall’energia e dalla passione che mettiamo nell’educare, non solo dagli strumenti che usiamo. È tempo di ripensare il nostro approccio.

In tempi di riforme, piani nazionali, fondi europei e innovazione digitale, è forte la tentazione di pensare che il miglioramento dell’istruzione passi solo dal rinnovamento degli spazi o dall’acquisto di nuove tecnologie. Si investe in ambienti colorati, dispositivi all'avanguardia, infrastrutture intelligenti, credendo che l'efficienza coincida con la qualità educativa. Ma c'è una domanda più profonda, più urgente, che dobbiamo imparare a porci: può davvero cambiare la scuola, se non cambia il nostro modo di guardarla? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

