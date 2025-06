Non avevo scelta rischiavo un infarto Nessuno mi ha chiesto come stessi | parla Marco Castellano il medico cardiopatico licenziato per essere andato al Pronto soccorso

Nel cuore di questa intricata vicenda emerge una domanda cruciale: può un medico, nel pieno delle proprie forze e preoccupato per la propria salute, essere punito per aver scelto di mettere al primo posto il proprio benessere? La storia del dottor Marco Castellano, 65 anni, medico esperto e apprezzato, solleva un tema delicato che coinvolge responsabilità professionale e diritti umani. È giusto che un professionista sanitario sia sacrificato così?

Può un medico che, temendo un infarto, lascia la sua postazione a pochi minuti dalla fine del turno per andare in ospedale essere accusato di “ grave inadempienza ” e perdere il lavoro? È la domanda al centro della vicenda che vede protagonista il dottor Marco Castellano, 65 anni, medico con un passato nei pronto soccorso di Oderzo, San Donà e Jesolo, il cui contratto di collaborazione con la Croce Verde di Cavallino-Treporti è stato revocato dopo quanto successo lo scorso 12 febbraio. Il dottor Castellano, già operato al cuore con l’applicazione di quattro stent coronarici, racconta al Corriere della Sera cosa è successo quella sera, mentre era di turno al punto di primo intervento di Ca’ Savio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non avevo scelta, rischiavo un infarto. Nessuno mi ha chiesto come stessi”: parla Marco Castellano, il medico cardiopatico licenziato per essere andato al Pronto soccorso

La verità di Marco Castellano, il medico cardiopatico licenziato per essere andato al Pronto soccorso: «Rischiavo un infarto, non mi hanno mai chiesto "Come stai?". Ho ricevuto una Pec piena di falsità» Vai su X

Un dolore improvviso al petto. Il respiro che gli mancava proprio come era accaduto l’anno prima. Marco Castellano, medico di 65 anni della Croce Verde di Cavallino, Comune vicino a Jesolo, già operato al cuore con quattro stent coronarici, il 12 febbraio sco Vai su Facebook

