No alla chiusura dei programmi Rai e allo svuotamento delle redazioni i giornalisti in protesta contro l'azienda

I giornalisti Rai scendono in piazza per difendere l'informazione di qualità e il loro ruolo fondamentale nel panorama mediatico nazionale. La minaccia della chiusura dei programmi e del ridimensionamento delle redazioni mette a rischio un patrimonio di professionalità e imparzialità. In occasione della giornata dei palinsesti 2025/2026, si prepara una mobilitazione decisa: è ora di tutelare un'informazione libera e indipendente per tutti i cittadini.

Dopo l'annuncio della chiusura dei programmi Rai di seconda serata sotto il 3% (e non solo) e del ridimensionamento di Report e Presa diretta, Fanpage.it apprende di una nota del Cdr approfondimento che annuncerebbe un'operazione di mobilitazione in occasione della giornata palinsesti 20252025 del 27 giugno. Le motivazioni riguardano chiusura, tagli e svuotamento delle redazioni: "Serve una regolare testata nelle Reti per tutelare l’informazione. Le redazioni dei programmi verranno svuotate, chiediamo di assicurare la continuità lavorativa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

