NJPW | Zack Sabre Jr è stato scelto come argomento in un game show australiano

Il mondo del professional wrestling continua a sorprendere, portando i suoi protagonisti anche oltre i ring. In un episodio di Mastermind Australia, una concorrente ha dimostrato come la passione possa trasformarsi in successo, portando in gioco Zack Sabre Jr. della NJPW. Lili Edea ha risposto correttamente a 11 domande su di lui, conquistando il pubblico e dimostrando che, quando si tratta di wrestling, l’ardore può davvero fare la differenza.

Chiunque vorrebbe parlare apertamente della sua passione per il professional wrestling, soprattutto se questa passione ti porta in tasca qualcosa. Portare il wrestling come argomento in un game show, non è più frutto delle nostre fantasie; a Mastermind Australia è successo. Una concorrente, la wrestler indipendente Lili Edea, ha portato come argomento il wrestler NJPW Zack Sabre Jr. e ha risposto correttamente ad 11 domande specifiche su di lui. Zack Sabre Jr as my expert subject on Mastermind pic.twitter.comjqAhZ7iIR9 — Lili (@LiliEdea) June 23, 2025 In un round di Mastermind il concorrente porta un argomento da lui scelto, mentre il secondo è su un argomento scelto dalla produzione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net