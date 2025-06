Nixon Newell annuncia il debutto su OnlyFans conto alla rovescia iniziato

Nixon Newell, ex wrestler WWE, ha deciso di intraprendere una nuova avventura su OnlyFans, lasciando i fan con il fiato sospeso. Dopo il suo licenziamento nel novembre 2024, ha continuato a stupire, e ora l’attesa sta per finire: il conto alla rovescia è partito e tra cinque giorni il suo profilo sarà finalmente online. Rimanete sintonizzati, perché questa novità promette di essere ricca di sorprese!

Dopo il suo licenziamento dalla WWE nel novembre 2024, Nixon Newell ha continuato a tenersi occupata esplorando nuove opportunitĂ . Per questo motivo, i fan non sono rimasti sorpresi nell’apprendere che ha deciso di aprire ufficialmente un account su OnlyFans. Attraverso una storia su Instagram, Nixon ha annunciato che il lancio del suo profilo avverrĂ tra cinque giorni. Nella foto ha aggiunto la scritta “Coming soon” e un conto alla rovescia, confermando che il suo debutto su OnlyFans è davvero imminente. Newell si unisce così ad altri ex atleti WWE che hanno giĂ trovato successo su questa piattaforma, come Blair Davenport, Matt Riddle ed Elayna Black. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Nixon Newell annuncia il debutto su OnlyFans, conto alla rovescia iniziato

