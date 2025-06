Nintendo Switch 2 | le console bannate non leggono più nemmeno i Game-Key Card

Le nuove misure di Nintendo contro la pirateria stanno rivoluzionando l’esperienza di gioco sulla Switch 2. Le console bannate, infatti, sono state private non solo dell’accesso alle funzioni online, ma anche della possibilità di leggere i Game-Key Card, il nuovo supporto fisico per i giochi. Un colpo durissimo per chi cerca di aggirare le regole, con conseguenze che rischiano di cambiare per sempre il modo di giocare. Hai già sentito parlare di chi ha perso dieci anni di salvataggi su Pokémon? I...

Dopo l’ennesimo caso di utilizzo illecito con dispositivi come il MiG Switch, la nuova Nintendo Switch 2 è al centro di un provvedimento drastico: le console individuate come coinvolte in attività di pirateria non possono più accedere nemmeno ai contenuti dei Game-Key Card, ovvero la nuova forma di supporto fisico adottata per distribuire i giochi della console. Hai già saputo che un Giocatore di Pokèmon ha perso 10 anni di salvataggi? I Game-Key Card non funzionano più sulle console bannate. Negli ultimi giorni, sempre più utenti hanno segnalato un comportamento anomalo: dopo essere stati bannati per aver utilizzato flash card come il MiG Switch (strumento in grado di far girare copie pirata dei giochi), la loro console ha smesso di riconoscere anche i Game-Key Card originali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net