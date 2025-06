Niente Banks per la Roma rinnovo con l’Augsburg | chi arriva in difesa?

L’estate si avvicina e la Roma si trova a un bivio cruciale: rispettare i limiti imposti dalla UEFA e rinforzare la squadra. Con Angelino ancora in bilico e le casse da riempire, il mercato rischia di rimanere in stand-by, rallentando i piani di rafforzamento. La sfida è ardua, ma i mesi che ci separano dal 30 giugno saranno decisivi per definire il futuro dei giallorossi. L’attesa rischia di far...

Si avvicina inesorabilmente un 30 giugno che dovrà necessariamente vedere la Roma con in cassa i soldi necessari a rispettare i paletti fissati insieme alla UEFA, un'impresa più facile a dirsi che a farsi. Qualcuno è partito, ma il mancato addio di Angelino verso l'Al Hilal complica i piani, e senza aver prima risolto questa situazione non è possibile impostare concretamente gli affondi per gli obiettivi di mercato. Un'attesa che rischia di far sfumare qualche pista interessante, come quella che portava a Noahkai Banks. Nel mercato di gennaio il suo nome era uno dei più caldi in ottica Roma per quanto riguarda il reparto arretrato, e lo stesso classe 2006 aveva confermato a marzo di aver ricevuto una chiamata direttamente da Claudio Ranieri, segno di come i giallorossi fossero molto interessati al giovane difensore centrale.

