Nicola Gratteri a TPI | Brusca non si è pentito è libero per legge

Giovanni Brusca, noto come lo “Scanna Cristiani”, è uno dei simboli più inquietanti della brutalità mafiosa. Condannato per oltre 150 omicidi e coinvolto in eventi tragici come le stragi di Capaci e via d’Amelio, la sua storia di sangue ha segnato profondamente la lotta contro la criminalità organizzata. Tuttavia, grazie alla collaborazione con la giustizia, Brusca ha permesso di fare luce su numerosi segreti della mafia, rivelando un lato inaspettato della sua vicenda.

Soprannominato lo "Scanna Cristiani", Giovanni Brusca è stato uno dei boss più letali della mafia siciliana. A suo carico, oltre alla strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e la scorta, almeno altri 150 omicidi, coinvolto anche nella strage di via d'Amelio in cui morì il giudice Paolo Borsellino e nel rapimento e del piccolo Ivano Di Matteo sciolto nell'acido. Da collaboratore di giustizia ha permesso di fare luce sulla trattativa Stato-mafia e sui rapporti tra Cosa Nostra e politica. Brusca oggi è libero, vivrà lontano dalla Sicilia nel programma di protezione testimoni dopo quattro anni di libertà vigilata.

Gratteri a Taobuk: "La riforma della giustizia? La vuole la politica, non la Costituzione"