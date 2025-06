Nico Paz non è finita | l’Inter ci proverà fino alla fine

Nessuna meraviglia, quindi, se ora Nico Paz si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con la stessa determinazione e passione che lo hanno contraddistinto fin dal suo arrivo al Como. Il talento proveniente dal Real Madrid si sta confermando come uno dei protagonisti più promettenti del calcio italiano, pronto a conquistare nuovi traguardi e a lasciare il segno nel cuore dei tifosi. La sua avventura è appena all'inizio.

Al Como è arrivato nel 2024 di provenienza dal Real Madrid dove era sceso in campo quattro volte segnando una rete. Nico Paz ha poi finito in riva al Lario per diventare uno degli elementi chiave della squadra allenata da Cesc Fabregas. E, certamente, è stato tra coloro che hanno contribuito in modo maggiormente determinante all’ottima stagione dei lariani, giunti decimi e nella parte sinistra della classifica. Nessuna meraviglia, quindi, se ora l ‘Inter si mette sulle tracce del centrocampista argentino per assicurarsene le prestazioni. L’operazione Paz in concomitanza con il possibile aggancio a Bonny. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

