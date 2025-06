Nico Paz Inter si avvicina la data per il riscatto del Real Madrid | i nerazzurri possono tornare in corsa cosa succede

Il futuro di Nico Paz si fa sempre più intrigante: il Real Madrid potrebbe cedere il centrocampista al sogno nerazzurro nel prossimo calciomercato estivo. Con l’Inter che cerca di rafforzare la sua mediana e un nuovo modulo che evidenzia le lacune nella trequarti, tutto sembra in movimento. Sarà questa la volta buona per vedere Paz nel blue interista? La risposta dipende dai prossimi sviluppi.

Nico Paz Inter, le ultime sul possibile trasferimento del centrocampista del Como in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato. Con l’introduzione del nuovo modulo pensato da Cristian Chivu per la sua Inter — il 3-4-2-1 testato contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club — è emersa chiaramente una lacuna nella zona della trequarti. Manca qualità nell’ultimo passaggio, fantasia tra le linee e la capacità di saltare l’uomo in velocità. Serve un profilo tecnico, creativo, capace di accendere la manovra e collegare centrocampo e attacco. Proprio per questo, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta sta lavorando su un grande sogno: Nico Paz, talento argentino classe 2004 attualmente al Como ma cresciuto nel vivaio del Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, si avvicina la data per il riscatto del Real Madrid: i nerazzurri possono tornare in corsa, cosa succede

