Nico Gonzalez lascia la Juventus? Voci sempre più insistenti di una sua partenza ecco dove potrebbe giocare l’argentino nella prossima stagione

Nico Gonzalez lascia la Juventus? Dopo meno di un anno tra le fila bianconere, le voci di una sua possibile partenza si fanno sempre più insistenti. Con il suo talento ancora sotto i riflettori, l’argentino potrebbe cambiare maglia già in estate. Ma dove potrebbe approdare? Scopriamo le ipotesi più affascinanti e le opportunità che lo attendono nella prossima stagione.

Nico Gonzalez via dalla Juventus? Si rincorrono le voci sempre più insistenti di una sua partenza, ecco dove potrebbe giocare in estate. Acquistato meno di dodici mesi fa per essere uno dei colpi di spicco del calciomercato bianconero, l’avventura di Nico Gonzalez alla Juventus sembra essere già arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, le voci di una sua possibile cessione si fanno sempre più insistenti, alimentate da uno scarso impiego che sa di bocciatura da parte del tecnico Igor Tudor. I 17 minuti che valgono un addio. Il segnale più forte ed eloquente della sua posizione ai margini del progetto è arrivato direttamente dal Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez lascia la Juventus? Voci sempre più insistenti di una sua partenza, ecco dove potrebbe giocare l’argentino nella prossima stagione

