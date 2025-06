News Corp Robert Thomson confermato Ceo fino al 2030

News Corp rafforza il suo futuro: Robert Thomson sarà ancora al timone fino al 2030. Il gigante dei media, proprietario di prestigiosi asset come Wall Street Journal, New York Post e HarperCollins, ha deciso di prolungare di cinque anni il contratto del suo CEO, riconoscendo la sua importanza strategica nell'era digitale. La sua leadership promette di consolidare l’azienda in un mercato in continua evoluzione, garantendo continuità e innovazione per gli anni a venire.

Robert Thomson resterà Ceo di News Corp fino al 2030. Il gigante dei media che possiede, tra le altre, Wall Street Journal, New York Post e HarperCollins, ha infatti deciso di prolungare di altri cinque anni il contratto del suo amministratore delegato, alla guida dal 2013. «È una voce cruciale nella lotta per editori e giornalisti nell'era digitale e un convinto sostenitore dei diritti di proprietà intellettuale», ha spiegato il presidente Lachlan Murdoch, figlio del fondatore Rupert. «Ha creato un valore eccezionale per gli azionisti e ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita oltre che nella trasformazione di News Corp.

