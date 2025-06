New York Times | Gli attacchi in Qatar coordinati con i funzionari locali per limitare le vittime

Secondo il New York Times, gli attacchi iraniani alla base aerea americana in Qatar sarebbero stati orchestrati con il coinvolgimento di funzionari locali, che avrebbero ricevuto preavviso per minimizzare le vittime. Questa rivelazione getta nuova luce sulle dinamiche diplomatiche e strategiche della regione, sollevando interrogativi sul ruolo del Qatar nel contenere l’escalation di tensioni. La notizia apre uno scenario complesso, che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici futuri.

Secondo quanto riporta il New York Times, gli attacchi dell'Iran alla base aerea americana in Qatar sarebbero stati coordinati con alcuni funzionari del Qatar. Sempre per la testata statunitense, l'Iran avrebbe informato in anticipo dei raid in modo da ridurre al minimo le vittime. I funzionari. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - New York Times: "Gli attacchi in Qatar coordinati con i funzionari locali per limitare le vittime"

In questa notizia si parla di: qatar - funzionari - newyork - times

Media, il Boeing 747 donato a Trump dal Qatar era stato prima chiesto dai funzionari del presidente - Il Boeing 747 donato dal Qatar a Donald Trump, inizialmente richiesto dai funzionari presidenziali, solleva diversi dubbi.

Rappresaglia iraniana contro le basi USA nel Qatar; Guerra Iran, lanciati missili contro base USA in Qatar | VIDEO; New York Times: ci sono stati colloqui diretti sugli ostaggi tra Hamas e un inviato Usa - Dall'8 dicembre sono stati registrati in Siria centinaia di attacchi aerei da parte di Israle. Lo ha detto il segretario generale aggiunto dell'Onu Khaled Khiari.

Il New York Times: «Netanyahu ha lasciato che il Qatar finanziasse la Striscia di Gaza e Hamas» - È la nuova rivelazione del New York Times che sta proseguendo il suo lavoro di inchiesta sulle fasi precedenti all’attacco del 7 ... open.online scrive

Qatar, il New York Times accusa Beckham. L’ex giocatore risponde: “Il calcio…” - Accusato dal New York Times di non voler commentare l'impatto dei Mondiali giocata in Qatar, dal momento che è uno degli ambasciatori retribuiti dall'emirato, David Beckham - Come scrive fcinter1908.it