New York scende in piazza contro gli attacchi Usa in Iran

A Times Square, centinaia di cittadini si sono radunati per denunciare gli attacchi degli Stati Uniti in Iran, gridando "Giù le mani dall'Iran ora". La protesta, vibrante e sentita, riflette il timore di una escalation che minaccia la stabilità e la pace globale.

Al grido “Giù le mani dall’Iran ora” centinaia di persone si sono radunate a Times Square, nel centro di New York, per protestare contro gli attacchi Usa ai siti nucleari iraniani. "Questo è in assoluto il peggior incubo della nostra vita: i soldi delle mie tasse qui stanno bombardando la casa della mia infanzia”,??ha spiegato un iraniano-americano durante la protesta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - New York scende in piazza contro gli attacchi Usa in Iran

