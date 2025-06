New Public che?! Ecco la nuova libreria pubblica… ma solo se parli l’inglese!

Ecco la novità che fa parlare di sé ad Arezzo: la “New Public Library”, la nuova biblioteca pubblica che punta a conquistare i cuori con un tocco internazionale. Presentata con entusiasmo e un pizzico di sfida, questa biblioteca si propone come il fiore all’occhiello culturale della città. Ma la vera domanda è: sarà davvero così “scicche” come vogliono farci credere? Scopriamolo insieme!

Arezzo – N’do se va a leggere? Alla New Public Library, bellezza! L’hanno presentata in pompa magna, tra sorrisi istituzionali e render luccicanti, la “New Public Library” di Arezzo: ovvero, la nuova biblioteca pubblica, ma detta in lingua straniera, così pare più intelligente. O, come dicono da queste parti: “più scicche”. Ora, la domanda ce la facciamo tutti: ma ‘un si poteva chiamalla semplicemente “Nuova Biblioteca Pubblica”? Oppure anche più diretto: “Libreria di Tutti”, “Casa del Libro”, o che so, “Stanza del Cervello”? Niente, troppo banale. Meglio chiamalla con un nome che nemmeno la mi nonna possa pronunciare. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - New Public che?! Ecco la nuova “libreria” pubblica… ma solo se parli l’inglese!

In questa notizia si parla di: public - ecco - libreria - pubblica

Illuminazione pubblica. Ecco tutte le strade dove serve più luce - Scopri tutte le strade di Modena che necessitano di un’illuminazione più efficiente e sicura, tra cui la Ghirlandina, piazza della Pomposa, e le aree cani di Baggiovara.

Ecco a voi alcune foto della giornata del 31 maggio 2025 presso l'ex Chiesa di Santa Caterina e il Convitto Nazionale Marco Foscarini nel corso della quale si sono susseguiti il Convegno con gli insegnanti, l'inaugurazione dell'installazione site-specific "Ta Vai su Facebook

New Public che?! Ecco la nuova “libreria” pubblica… ma solo se parli l’inglese!; New York Public Library. Madison Avenue di New York: 10 indirizzi da non perdere; Riapre la Biblioteca Joppi: ecco com'è diventata dopo i lavori.

Torrenova, nasce la prima "little free library": ecco la casetta bianca piena di libri da leggere e restituire - Una cassetta bianca piena di libri che tutti, grandi e piccoli, possono prendere in prestito, leggere e poi riportare, una sorta di libreria pubblica in miniatura. Come scrive romatoday.it