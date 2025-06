Netflix non distribuirà mai Gore con Kevin Spacey | i motivi dietro la decisione definitiva

Netflix ha deciso di non distribuire il biopic "Gore" con Kevin Spacey, lasciando il film incompleto e mai visto dal pubblico. Nonostante sia stato terminato da anni, la piattaforma ha optato per una scelta definitiva, motivata da motivi che vanno oltre le mere questioni artistiche. Scopriamo insieme i retroscena di questa decisione e cosa ha portato Netflix a chiudere definitivamente le porte a questo progetto.

Nonostante sia completato da anni, il biopic Gore con Kevin Spacey nei panni di Gore Vidal resterà chiuso in un cassetto. Un nuovo report fa luce sulla scelta di Netflix. Netflix ha deciso di non pubblicare Gore, il film biografico con protagonista Kevin Spacey nel ruolo dello scrittore e intellettuale Gore Vidal. Il progetto, diretto da Michael Hoffman (The Last Station), era ormai in fase avanzata di post-produzione nel 2017, quando le prime accuse di molestie sessuali rivolte all'attore hanno portato lo streamer a sospendere immediatamente il film. Perché Netflix non distribuirà Gore? Secondo un recente report di IndieWire, la piattaforma continua a rifiutare qualsiasi proposta per distribuire o vendere Gore a terzi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it