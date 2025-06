Netanyahu prega al Muro del Pianto per Donald Trump

Nel cuore di Gerusalemme, Netanyahu si inginocchia davanti al Muro del Pianto, elevando preghiere per Donald Trump. Un gesto che trascende la politica, sottolineando la dimensione religiosa e simbolica della lotta tra Bene e Male, e rafforzando il legame storico tra Israele e gli Stati Uniti. In un mondo in continuo cambiamento, questa scena rappresenta un invito a riflettere sulla forza della fede come esempio di unità e speranza.

La dimensione religiosa per enfatizzare la lotta del Bene contro il Male e mantenersi al fianco degli Usa L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Netanyahu prega al Muro del Pianto per Donald Trump

