Netanyahu | Continueremo a combattere la minaccia iraniana e Hamas

In un contesto di crescente tensione, Netanyahu ribadisce l’impegno a contrastare la minaccia iraniana e Hamas, mentre le sirene antiaeree risuonano ancora in Israele. Nonostante gli attacchi missilistici, il Paese si mantiene saldo, pronto a rispondere con determinazione. La regione vive momenti di instabilità che richiedono attenzione e vigilanza costante, lasciando il mondo a domandarsi quale prossima mossa prenderanno le parti coinvolte.

Non scende la tensione in Israele il giorno dopo l'operazione americana in Iran. Le sirene si sono attivate ancora in mattinata per una quindicina di missili lanciati dalla repubblica islamica in diverse aree dello Stato ebraico, ma nell'immediato non ci sono notizie di vittime.