Netanyahu canta vittoria

Netanyahu celebra una vittoria storica, alimentata da un clima di euforia dopo le recenti azioni militari di Trump contro le centrali nucleari iraniane. La strategia del premier israeliano, che ha puntato tutto sul supporto dell’amministrazione americana, sembra aver dato i suoi frutti, rafforzando la posizione di Israele in un contesto geopolitico complesso e delicato. Questa mossa segna un passo cruciale nella politica regionale e potrebbe cambiare gli equilibri di potere nel Medio Oriente…

Benyamin Netanyahu è emerso con umore euforico dalla notte ’storica’ in cui Donald Trump ha ordinato attacchi contro le installazioni nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz. Ancora l’anno scorso il premier aveva puntato tutti i gettoni di Israele sull’elezione di Trump e successivamente aveva scommesso che sarebbe riuscito ad ottenere il suo via libera (ed poi anche il suo sostegno attivo) ad un attacco israeliano contro il programma nucleare di Teheran. La notte fra sabato e domenica è stata memorabile: non solo per Netanyahu (che ha conversato due volte col presidente Usa) ma anche per lo stesso Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu canta vittoria

In questa notizia si parla di: netanyahu - vittoria - canta - aveva

Iran, Netanyahu canta vittoria: “Controlliamo i cieli” - Mentre Netanyahu celebra i progressi militari e il controllo dei cieli, le accuse a Teheran si fanno sempre più insistingenti: l’Iran mira deliberatamente ai civili, alimentando una tensione crescente nella regione.

In meno di 24 ore Albano Carrisi è riuscito nell’impresa all’apparenza impossibile di fare e farci fare due figuracce planetarie. Prima si è presentato al festival di San Pietroburgo a baciare la pantofola di Putin salendo sul palco e cantando come se nulla fosse “ Vai su Facebook

Netanyahu canta vittoria; Se il governo di Bibi Netanyahu avesse accettato l’accordo di fine maggio, almeno diecimila palestinesi sarebbero ancora vivi; Netanyahu: è morto Yahya Sinwar, ma la guerra va avanti.

Israele, Netanyahu canta vittoria ma rimane l'incognita governo - Benjamin Netanyahu canta vittoria, anche se il distacco con lo sfidante Benny Gantz è ampio ma non sufficiente per formare un governo. Riporta rainews.it

Netanyahu canta vittoria, palestinesi dimenticati da arabi e africani - Eppure, come notava a Roma l’ex diplomatico citato da Haaretz, non può cantare vittoria perché «i palestinesi non stanno andando ... Segnala ilmanifesto.it