Nessuno sa dove sia l' uranio iraniano Teheran si coordina con Russia per rispondere all' attacco Usa mentre Trump apre al cambio di regime

In un quadro di tensione internazionale sempre più esplosivo, l'attacco a sorpresa di Trump contro l'Iran scuote gli equilibri globali. Aerei "fantasma" con armi potenti si librano nei cieli di Teheran, mentre le risposte iraniane vibrano di rabbia e minacce. Tra manovre diplomatiche e azioni militari, il mondo si domanda: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi infinita? La situazione rimane estremamente volatile, e il futuro appare incerto e...

Gli aerei "fantasma" con le super bombe in volo per 18 ore, i 3 siti nucleari colpiti: ecco l'attacco a sorpresa di Trump all'Iran Il discorso di Trump: "Armi magnifiche nei cieli di Teheran. Ora la pace o colpiremo ancora" La rabbia dell'Iran: "Criminali, le conseguenze saranno eterne". Nessuno sa dove sia l'uranio iraniano. Teheran si coordina con Russia per rispondere all'attacco Usa, mentre Trump apre al "cambio di regime"

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | La mossa di Trump: "Via il personale americano da tutto il medioriente" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire.

Trump sostiene che l'attacco americano ha "distrutto completamente" le strutture chiave di Teheran. Eppure, ancora non è chiara la reale entità dei danni o quale potrebbe essere l'impatto a lungo termine sulla strategia di Teheran

Trump e il possibile attacco Usa all'Iran "Nessuno sa cosa farò". E su Putin "Si è offerto come mediatore"

Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto; Attacco Usa all'Iran. Da Trump minacce e apertura il dialogo; Attacco Usa a Iran, la risposta di Teheran a Trump: gli scenari.

Iran, perché Trump ha deciso l'attacco? Il tycoon con i fedelissimi nella Situation Room: «Iran e Russia non reagiranno» - Nel tardo pomeriggio di venerdì, mentre si intratteneva con alcuni ospiti nel suo golf club in New Jersey, Donald Trump sapeva che mancavano poche ore all’inizio della più ... Lo riporta ilmattino.it

IL RACCONTO DELLA GIORNATA - Trump attacca l'Iran, Teheran giura vendetta - Con una mossa a sorpresa senza precedenti da parte dei suoi predecessori, Donald Trump ha sferrato un attacco all'Iran, mirando a tre siti nucleari chiave (Fordow, Natanz ed Esfahan) (ANSA) ... Riporta ansa.it