Nessuno di noi sapeva farlo abbiamo guardato un tutorial | Oklahoma è campione NBA ma i giocatori non riescono a stappare lo champagne

103-91. Questo il risultato finale in gara 7 delle Finals NBA che ha regalato l'anello agli Oklahoma City Thunder per la prima volta nella storia della franchigia americana. Niente da fare per gli Indiana Pacers, complice anche un bruttissimo infortunio al tendine d'Achille per Tyrese Haliburton. MVP delle Finals è stato Shai Gilgeous – Alexander, trascinatore dei suoi anche nel match finale con 29 punti e 12 assist. Ma a prendersi la scena nel post gara è stato soprattutto Isaiah Hartenstein, centro degli Oklahoma. E non tanto per la sua (buona) partita con 7 punti, 9 rimbalzi e 4 assist ma per lo show del post gara.