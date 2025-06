Nessun podio ma i complimenti dei tecnici ai corridori allievi dell’Alma Juve Fano

Sebbene non siano saliti sul podio, i giovani allievi della Scd Alma Juventus Fano hanno conquistato il plauso dei loro tecnici, dimostrando impegno e determinazione durante il Trofeo Misia. La gara, svoltasi a Gubbio e valida anche come campionato regionale umbro, ha messo in luce il talento emergente della squadra. Un episodio, come un salto di catena, ha influenzato il risultato finale, ma la crescita di questi atleti promette grandi successi futuri.

Non hanno ottenuto alcun podio ma si sono meritati i complimenti dei propri tecnici i portacolori della squadra Allievi (foto) della Scd Alma Juventus Fano che hanno concluso il Trofeo Misia - Memorial Salvatore Castellani, disputatosi a Mocaiana di Gubbio (Pg) e valevole anche per l’assegnazione del titolo di campione regionale dell’Umbria. Un salto di catena al secondo di quattro lunghi giri ha fatto perdere una ventina di secondi all’arancio-aragosta Youssef Dahani, arrivato comunque col primo gruppo. I DS fanesi Gabriele Gorini e Filippo Beltrami hanno apprezzato anche le prove di Kevin Piccioli e Pietro Brancati, giunti più o meno a ruota del compagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nessun podio ma i complimenti dei tecnici ai corridori allievi dell’Alma Juve Fano

In questa notizia si parla di: podio - complimenti - tecnici - allievi

Corsa in montagna: Bertazzini sul podio ai campionati regionali Allievi - Nel suggestivo scenario di Premana, il Trofeo AS Premana ha incoronato Francesco Gianola e Matilde Mologni campioni lombardi di corsa in montagna per la categoria Allievi/e.

Si è svolto sabato il Trofeo dei Territori Junior, che ha visto salire sul podio al 2º posto il nostro CQT VT2. Vogliamo fare i complimenti allo staff e ai ragazzi per il buonissimo risultato ottenuto e l’ottimo lavoro svolto, anche in preparazione alla prossima stagione Vai su Facebook

Nessun podio ma i complimenti dei tecnici ai corridori allievi dell’Alma Juve Fano; Ottimi piazzamenti per i piccoli atleti dei Vigili del fuoco nel campionato nazionale individuale; I complimenti di Fugatti e Failoni alla squadra dei Vigili del Fuoco Allievi.

Nessun podio ma i complimenti dei tecnici ai corridori allievi dell’Alma Juve Fano - Non hanno ottenuto alcun podio ma si sono meritati i complimenti dei propri tecnici i portacolori della squadra Allievi ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Campionati Italiani Allievi, giavellotto d’oro per Antonio Cannalonga - Puntuali sono giunti i complimenti del Presidente del Comitato Regionale, Prof. Scrive fidal.it